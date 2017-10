Alexander Abreu & le collectif Havana D’Primera, en concert à Lyon !

Amoureux de musiques cubaines, Alexander Abreu et le collectif Havana D’Primera seront en concert à l’Espace 140 de Rillieux-la-Pape, le jeudi 19 octobre prochain ! Pas moins de quinze musiciens sur scène pour un show spectaculaire, à la hauteur de leur réputation. Havana D’Primera c’est une renommée internationale depuis bientôt dix ans.

Alexander Abreu, leader et fondateur de Havana D’Primera, est sans aucun doute, l’un des plus grands de la musique cubaine ! C’est le meilleur trompettiste de sa génération. Un instrument qu’il a appris à l’âge de dix ans. Il a amélioré les productions musicales de Cuba et a notamment collaboré avec Los Van Van, groupe emblématique de l’île. Alexander Abreu c’est aussi du chant, de la composition, de l’écriture, de l’arrangement et un chef d’orchestre.

Parlons peu, parlons bien. Le collectif Havana D’Primera, c’est des musiciens d’exception qui viennent de la scène cubaine. Comme beaucoup de groupes lyonnais, les musiciens ont tous déjà joués ensemble dans des formations différentes. Ils ont commencé leurs premiers concerts live à 15, en 2007. Sous l’impulsion d’Alexander Abreu et d’une parfaite harmonie, le collectif Havana D’Primera est né. Un groupe qui mixe à la perfection : salsa, jazz, funk et afro cubano.

A ce jour, Havana D’Primera a trois albums à son actif :

2009 : Haciendo Historia 2013 : Pasaporte 2015 : La Vuelta Al Mundo

« Carita de pasaporte », tiré de l’album Pasaporte est l’un de leurs plus gros succès :

Comme vous le savez maintenant, Alexander Abreu a plus d’une corde à son arc. En 2012, il a joué dans le film 7 jours à la Havane. Un long métrage qui raconte le quotidien des habitants de Cuba sur les sept jours de la semaine. On vous laisse découvrir la bande annonce :

Ce qu’il faut retenir c’est que des groupes comme Havana D’Primera ont permis aux orchestres de salsa et de timba de survivre au développement du reggaeton et de rester dans l’air du temps.

Marine

