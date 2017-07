Daddy Yankee usine à tubes et king du reggaeton

Avec une carrière florissante depuis 1990, Daddy Yankee est devenu une référence dans le monde latino et plus particulièrement le reggaeton. Ses tubes se comptent en millions de vues et ses rythmes endiablés nous font danser été comme hiver dans le monde entier.

Né sur l’île de Porto Rico en 1977, Ramon Ayala s’essaie au reggae et au hip-hop avant d’allier le rap et le reggaeton.

Avec 13 albums à son actif, il en a vendu 11 millions à travers le monde et à aujourd’hui plus de 50 millions de followers sur les réseaux sociaux. Il est référencé dans les charts Billboards avec une liste de 51 chansons dans la catégorie « Hot latin songs » et est devenu le roi de Spotify en devant l’artiste le plus écouté de la plateforme.

Toujours dans le digital, en 2014 son album « King Daddy » vendu uniquement en ligne s’est classé premier des albums de la plateforme Itunes le jour de son lancement. Sans compter le succès planétaire du titre Gasolina qui l’a fait connaitre du grand public et qui a permis à son premier album « Barrio Fino » de devenir l’album de musique urbaine latino le plus vendu au monde.

Et depuis un an, il est au sommet de sa carrière ! En quelques chiffres ça donne :

42 millions de vues pour La rompe el corazon avec Ozuna (depuis juin 2017) 74 millions de vues pour Hula Hoop (depuis mars 2017) 2,5 milliards de vues pour Despacito avec Luis Fonsi (depuis janvier 2017) 1 milliard de vues pour Shaky shaky (depuis juillet 2016)

Ces tubes lui ont valu plusieurs nominations ces derniers mois.

Aux Billboards Latin Awards, il a été nominé dans la catégorie « chanson la plus écoutée en ligne de l’année » avec Shaky shaky et pour « la chanson pop latino de l’année » pour le titre Andas mi cabeza en collaboration avec Chino y Nacho.

Ainsi que deux nominations au MTW Miauw 2017 où la chanson Despacito en duo avec Luis Fonsi a remporté le prix de « l’hymne de l’année » et nominée dans la catégorie « meilleure collaboration de l’année ».

Daddy Yankee a réussi à réunir 200 millions de spectateurs en 2015, lors de sa tournée européenne « King Daddy Euro Tour » avec une première date pour lui à Tel Aviv en Israel.

Il reprend sa tournée au Canada puis aux Etats-Unis en août… En espérant le voir de retour en France l’année prochaine !

Vous pouvez bien sûr le retrouvez dans la playlist de Radio CAPSAO mais aussi sur les réseaux sociaux :

Facebook : Daddy Yankee

Twitter : Daddy Yankee

Instagram : Daddy Yankee

Marine