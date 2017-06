Jey V en première partie le 1er juillet au Village CAPSAO

Jey V artiste lusophone international, s’envolera pour Lyon ce week-end pour rejoindre la deuxième édition du Festival latino de Radio CAPSAO au Parc Blandan !

Jey V est un artiste qui, via ses origines, a beaucoup voyagé. Il est portugais, capverdien et angolais. Jey V est aussi le fondateur et l’un des chanteurs du groupe FLOW 212, très connu au Portugal grâce au titre « O Ritmo do mes flow » qui passait sans cesse dans les clubs du pays entre 2008 et 2009.

C’est seulement en 2014, qu’il s’est affirmé en tant que chanteur solo pour entamer une carrière internationale.

La particularité de Jey V est qu’il aime l’instabilité, les façons différentes de faire dans le but de transmettre quelque chose d’unique et de sincère dans chacun de ses textes.

Et c’est vrai que depuis quelques temps, on remarque une évolution dans les rythmes de ses chansons. Plus pop et RNB, il va lentement mais surement vers la kizomba et ça fonctionne pour lui ! Chaque titre augmente son nombre de vues sur les plateformes.

2014, « Malandro » : plus d’1million de vues 2015, « Duas Caras » : plus de 9 millions de vues 2016 : « Deixa O Mundo Falar » : plus de 12 millions de vues

Cette chanson « Dexia O Mundo Falar », Jey V parle des difficultés des relations qui ne sont pas acceptées par l’entourage ou la société. Il dit que l’importance c’est l’amour et le couple et qu’il ne faut pas y prêter attention..

Il le dit clairement dans le refrain : Laisses les gens parler, bébé c’est seulement toi et moi. Laisses les gens parler, je sais que tu vas entendre. Laisses les gens parler, tu es ma princesse. Laisses les gens parler.

Et le 8 mai dernier, Jey V a sorti son tout dernier titre « Longe de ti » (Loin de toi) et il cartonne avec près de 350 000 clics. Le portugais parle cette fois de la limite à ne pas franchir en amour et du jeu dangereux auquel jouent certaines personnes.

Dans l’un des couplets il nous dit : Tu sais combien de nuits je me suis inquiété pour toi. J’ai tant de choses que je t’ai caché. Mais aujourd’hui je sais que non. Je ne le supporte plus. Il n’y a plus autant de passion.



C’est une magnifique chanson qui est bien sûr dans la playlist de Radio CAPSAO !

Retrouvez Jey V sur ses réseaux sociaux et sur son site web : Facebook : jeyvoficial Instagram : jeyvoficial Twitter : jeyvoficial Site officiel :Jey V

