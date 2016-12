Joey Montana – Hola

Vous avez encore « picky picky » de Joey Montana dans la tête ? CAPSAO le remplace par « hola » !

Qui n’a pas dansé au moins une fois sur les rythmes de Picky ? Son interprète, Joey Montana, sort un nouveau morceau pas moins entrainant : Hola !

Chanteur panaméen de reggaetón et de musique urbaine latine de 34 ans, Joey Montana ne s’arrête plus.

Il débute en 2000 en formant le groupe La Factoría avec deux autres artistes du Panama, Demphra et Joycee. Leur carrière musicale se développe avec diverses tournées en Colombie et au Mexique ainsi que des participations à des festivals. Ils arrivent à vendre 100 000 disques et sont nommés « groupe de l’année » par les Premios Oye, équivalent mexicain des Grammy Awards. Après cinq ans dans le groupe, Joey Montana quitte La Factoria pour lancer sa carrière solo, dont le premier album sorti en 2007 s’intitule Sin Cadenas.

En juin 2015, sa célébrité progresse considérablement avec le hit Picky, qui fait fureur en Amérique Latine ainsi qu’aux Etats Unis et dont le clip est l’un des plus vus du moment ! Il continue maintenant sur sa lancée et sort le single Hola, dont il espère tout autant de succès.

« Je suis très content de partager cette nouvelle chanson avec mes fans », explique-t-il. « Je me suis beaucoup amusé en créant Hola et je crois que ça se sent quand on l’écoute ; le morceau est frais et amusant, et je suis sûr que mes fans vont en apprécier chaque minute. »

Capsao confirme ! Hola mêle les sonorités tropicales caractéristiques de Joey aux rythmes urbains et caribéens qui donnent envie de danser. En plus de cela, le très joli clip qui accompagne la chanson nous emmène découvrir la ville de Mexico, pour une immersion totale ! On vous laisse vous y plonger mais attention, comme sa grande soeur Picky, Hola ne sort pas de la tête… On vous aura prévenus !

Emma B

