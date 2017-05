Juan Luis Guerra, pilier de la playlist CAPSAO

Juan Luis Guerra, icône du merengue, revient dans la playlist de votre radio ensoleillée avec le titre Woman del Callao.

Sorti en 1989, cette petite pépite de merengue est en spanglish. Un mélange entre l’espagnol et l’anglais. Dans cette chanson Juan Luis Guerra, nous parle d’une femme qui vient de la ville d’El Calloa, à l’est du Venezuela. Il dit qu’elle est sexy, qu’il veut vivre avec elle, danser avec elle, enfin la totale !

Juan Luis Guerra nous vient de St Domingue en République Dominicaine et a 13 albums à son actif. C’est aussi l’artiste qui a fait connaître Anselmo Ralph, grand chanteur de kizomba et membre du jury de The Voice Portugal. Et pour rester dans l’air du temps ça lui arrive de temps en temps de faire des duos avec Romeo Santos, Prince Royce, Enrique Iglesias ou encore Juanes.