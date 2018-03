Le Top 10 des titres les plus « Caliente » par radio CAPSAO

Daddy Yankee – Dura

« Dura » renvoie « au rythme et à la nostalgie de la musique de la fin des années 1980 et du début des années 1990, à cette essence du reggae qui a inspiré le reggaeton ». Ce n’est pas nous qui le disons, mais Daddy Yankee lui-même ! Le clip vidéo ultra coloré, n’est d’ailleurs pas sans rappeler ceux d’il y a une vingtaine d’années où de jeunes adultes dansent dans des rues aux murs tagués, avec des couleurs vivifiantes. « Dura », signifie au sens propre « dure », mais au figuré « canon » lorsque l’on parle d’une femme. Il s’agit donc d’un hommage à la fois au caractère fort et au pouvoir de séduction des femmes : « Je voulais que ce soit amusant et montrer que la chanson pouvait donner du pouvoir aux femmes », a-t-il expliqué.

Avec le « Dura Challenge », où des milliers de femmes se filment en dansant sur la chanson, elle est devenu un véritable hymne à la sensualité féminine et même nos animatrices, Chacha et Michelle se sont prêtées au jeu avec plus ou moins de réussite 😉