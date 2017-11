« En mi cama », le dernier titre d’ Ale Mendoza !

Alejandro Mendoza Castillo, plus connu sous le nom d’Ale Mendoza, est un chanteur de musiques urbaines : pop latino et reggaeton. Né dans la capitale Guatemala City, il découvre sa passion pour la musique en 2007 en chantant une mélodie composée par son frère à Noël. Le beau chapín (surnom des guatémaltèques) de 26 ans, ne peut désormais plus se passer de musique et de chant.

Ale Mendoza et le reggaeton

Son premier disque Sueño = Realidad (Rêve= Réalité) est sorti en 2011. Un an après Ale Mendoza signe un contrat avec FEBOS et lance son premier single « Poema », une chanson tropicale romantique qui est une véritable déclaration d’amour. Un single qui s’est placé dans la première position d’ITunes du Guatemala durant plusieurs semaines.

En avril 2012, il sort son deuxième titre « Ready to go », une fusion electro-tropical qui connait lui aussi un grand succès. Ce single s’est positionné internationalement avec un remix 100% portoricain avec Dylan y Lenny.

En septembre dernier, il a marqué les charts latinos avec « La Mascara » en duo avec Andy Rivera. Il a permis de lancer son troisième album. Toute la production du vidéo clip a été pris en charge par DOGMA VISUAL (entreprise vénézuélienne), en co-production exécutive avec Massivo Records et Willo Rivera dans la production designer. L’enregistrement s’est déroulé au Guatemala et en Colombie. Les pays dont sont originaires les deux artistes.

Une chose est sûr c’est qu’Ale Mendoza est déterminé à faire parler de lui. Dans une interview consacrée à Lovatino, il a déclaré :

« Et bien j’ai décidé d’être chanteur car je suis arrivé à un moment de ma vie ou j’en ai fini avec le sport, j’ai ensuite débuté avec la musique, j’ai commencé à être amoureux d’elle, j’ai vu que j’avais un futur dans ce milieu parce que j’adore danser, faire profiter les gens et j’adore présenter ma vie dans une chanson de sorte que les gens puissent apprécier et interpréter de la façon qu’ils veulent. »

Son dernier tube « En mi cama »

Le clip est sorti le 14 septembre, et comptabilise plus d’1 million de vues. Il nous parle de la peur de l’attachement en mettant en avant les relations sans lendemain.

Voici un extrait des paroles :

Je n’ai pas besoin d’explication. C’est mieux pour créer des illusions. Je ne suis ni le gars qui t’offre des fleurs. Ni celui qui te dédie une chanson. Je te conseille de ne pas tomber amoureuse de moi. Je suis honnête sur mes intentions.

Une chanson caliente qui s’accorde parfaitement avec ce clip qui teste les limites de l’amour à court et long terme qu’on vous invite à découvrir sur Radio CAPSAO !

Michelle et Marine

Sources :