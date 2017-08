« Ni tu ni yo » la nouveauté de Jennifer Lopez en duo avec Gente de Zona !

Célèbre dans le monde entier depuis les années 90, elle revient une fois encore avec une nouveauté, un hit caliente en duo avec le groupe Gente de Zona qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans le monde latino. Outre son côté sexy, J Lo c’est des albums, des featurings qui cartonnent et une carrière cinématographique.

A 48 ans, la talentueuse et belle Jennifer Lopez est toujours au top de sa carrière ! Elle a sorti dix albums au total depuis le tout premier On the 6 en 1999, dont le tube « If you had my love » est tiré. Un titre culte qui a plus de 77 millions de vues depuis sa publication en 2009 sur la chaine de la chanteuse.

Cet été, elle revient avec une chanson espagnole « Ni tu ni yo » sortie le 11 juillet dernier sur la plateforme de vidéos en ligne de la chanteuse. C’est un carton ! Elle a déjà dépassé les 14 millions de vues et ça augmente tous les jours ! C’est un titre qui parle d’amour sur des rythmes entrainants, parfait pour cette saison.

Dans le premier couplet JLo nous dit :

Comme dans la vie, l’amour est ainsi. Il naît de rien et se convertit en tout. Je n’aurai jamais imaginé tomber amoureuse comme ça. Je n’avais espéré ressentir l’amour. L’amour est ainsi, source d’inspiration, touchant, provocant et parfois tentation. L’amour est ainsi, contrôleur, il est dictateur, passionnant, palpitant, prédateur.

Et dans le refrain :

Ni toi, ni moi, ni toi, ni moi Oh, nous ne prêtons pas attention aux gens Ils ne savent pas se qu’il se ressent Quand nous sommes ensemble toi et moi Ni toi, ni moi, ni toi, ni moi Nous nous sommes rendus compte de ce que nous faisions Et ton coeur est témoin Dis moi que c’est ce qu’il s’est passé Ni toi, ni moi, ni toi, ni moi N’avons le contrôle, ni toi, ni moi, ni toi, ni moi

Gente de Zona est un groupe que vous connaissez et qu’on diffuse sur Radio CAPSAO notamment le dernier titre « Si no vuelves » dont le clip est sorti le 21 avril 2017. A noter que le duo existe depuis 2005 et qu’il s’est seulement fait connaître du grand public il y a trois ans avec Enrique Iglesias sur le tube devenu culte « Bailando ». Ensuite avec « La Gozadera » en duo avec Marc Anthony puis la reprise de « La Macarena » de Los del Rio il y a moins d’un an.

Outre sa collaboration avec Gente de Zona, Jennifer Lopez a toujours travaillé avec de grands artistes tels qu’Iggy Azalea « Booty », Prince Royce « Back it up », Wisin y Yandel « Follow the leader », Alvaro Soler « El mismo sol », Fabolous « Get right »…

Sans compter son ami de longue date, Pitbull avec qui elle a interprété le titre officiel de la coupe du monde 2014 « We are one » avec une des icônes de la chanson brésilienne Claudia Leitte. Mais aussi sur des tubes de ces derniers albums comme « On the floor », « Dance again », « Live it up » ou récemment « Sexy body ».



En plus d’être une des icônes du RNB et de la pop latino, Jennifer Lopez c’est aussi une grande carrière de comédienne, son premier amour. Elle a fait des apparitions dans des films à grand succès :

1996 : Jack avec Robin Williams où elle interprétait le rôle de Mademoiselle Marquez. 2010 : Le Plan B sorti en 2010 où elle jouait Zoé, le rôle principal. 2012 et 2016 : L’Age de glace 4 et 5, doublage de Kira, la tigresse blanche. 2015 : Un Voisin Trop Parfait, là encore en tête d’affiche dans le rôle de Claire Peterson. Et récemment dans la série Shades of blue qui a commencé en 2016 dont elle tient le rôle principal.

En parallèle, à tout ça, la rumeur d’un nouvel album prend de l’ampleur sur la toile. Sûrement pour l’année prochaine avec une grande tournée. Donc on croise les doigts !

Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram

Marine

Sources :