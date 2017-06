Papi Sanchez en concert live le 1er juillet au Village Capsao

C’est notre guest star ! Papi Sanchez fait le déplacement depuis New York, pour la deuxième édition du festival latino de Radio CAPSAO.

Avec ses 14 années de carrière, Papi Sanchez est sur tous les fronts ! A la fois directeur de cinquante émissions de radio en République Dominicaine, MC, producteur de son propre label Sanchez Family Entertainment et chanteur dominicain, c’est aussi l’un des fondateurs de l’Urban Latino et le roi du Merengue!

Son premier tube Enamorame sorti en 2003, reste dans les mémoires. Titre qui est rapidement entré dans les Hits parade de plusieurs pays d’Europe comme la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et l’Autriche.

Dans une interview donnée au site lovatino.fr en 2013, il dit même : « c’est un hit déjà consacré, dire que je prétends que ce sera un succès serait une erreur, car il l’est déjà depuis 10 ans et personne ne l’oublie. »

Dix ans après, en 2013, DJ Assad reprend ce titre culte en collaboration avec le collectif Tropical Family et ajoute la voix de Luyanna. Le mélange entre le français et l’espagnol fonctionne ! Plus de six millions de vues depuis sa publication sur les plateformes.

Papi Sanchez est un artiste autodidacte qui a commencé le rap à 9 ans et a enregistré ses propres chansons dès 11 ans. Il a fortement été influencé par le hip-hop nord américain ce qui l’a naturellement guidé vers le reggaeton.

Le 12 mai dernier, Papi Sanchez affirme son retour dans les charts avec son huitième album Mi Reinado et ce premier extrait Memorias de Paris, publié il y a quelques semaines sur la toile et déjà en playlist CAPSAO.

Vous l’aurez compris, Papi Sanchez est un artiste incontournable de la scène latino internationale, et c’est avec une grande fierté que nous l’accueillons au Village CAPSAO en tant que tête d’affiche le samedi 1er juillet!

Bien-sûr, nous comptons aussi sur vous pour que ses autres tubes raisonnent au Parc Blandan (Lyon 7ème), comme :

Marine