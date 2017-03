Prince Royce – La Carretera

Radio CAPSAO partage avec vous son nouveau tube intitulé « La Carretera ». Prince Royce, fidèle à lui-même, nous délivre encore une chanson qui nous va droit au cœur…

« La carretera » est à la fois romantique, mélodieuse et poétique. Nous devons cette bachata à Prince Royce et à Daniel Santacruz. La chanson décrit l’histoire d’un amour perdu, éphémère et fruit d’un voyage le long d’une « Carretera » (route en espagnol).

La douce voix associée aux mots nostalgiques du jeune bachatero de 27 ans provoque une intense émotion dont le chanteur a le secret.

Le clip de « la carretera » a été tourné et dirigé aux alentours de Milan, en Italie, par le directeur John J. La vidéo a été dévoilée le 19 mai, pour notre plus grand bonheur! Avec son style cinématographique, les paysages magnifiques et l’intrigue romantique, ce chef d’œuvre complète à merveille la chanson.

Radio CapSao vous présente le vidéoclip du nouveau titre de Prince Royce « la carretera ».

Profitez-en !

Michelle.

Sources:

el-carabobeno.com

revistaquetal.com

telemundo.com