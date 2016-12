Seu Jorge – Convite para a vida

Après les Jeux Olympiques, CAPSAO reprend le flambeau et vous ramène à Rio de Janeiro avec Seu Jorge et son titre « Convite para a vida »

Chanteur, compositeur et acteur brésilien, Seu Jorge est un artiste engagé. Devenu une référence de la musique brésilienne, il mélange la samba au rock, au funk et au reggae, en racontant la vie dans les favelas. Si vous n’avez pas encore vu Cité de Dieu (Cidade de Deus), on vous met l’eau à la bouche avec la chanson Convite para a vida, « invitation à la vie » en français, qui fait partie de la bande originale de ce film où Seu Jorge a également joué un rôle.

Un destin digne des contes de fées

Né dans une favela en périphérie de Rio de Janeiro, Seu Jorge a eu une enfance dure. Il a commencé à travailler à dix ans avec des petits boulots dans un garage, une menuiserie ou encore un bar. La mort de son frère a été un coup dur dont il a su puiser sa force.

Fasciné depuis toujours par la musique, il fréquentait les rondes de samba et bals funk cariocas, où il lui arrivait de chanter. Il intègre en 1998 le groupe Farofa Carioca, dont les rythmes ressemblaient déjà à l’identité musicale du chanteur : samba, reggae, jongo, funk et rap. A partir de là, il commence à participer à divers projets. Chantant par exemple pour le groupe Planet Hemp et jouant dans des films, il est lancé sur son nouveau chemin.

C’est en 2001 qu’il commence sa carrière solo avec son album Samba Esporte Fino, premier d’une série de sept disques dont le dernier est Musicas para churrasco, « musiques pour barbecue », à écouter en surveillant vos grillades 😉

Les Jeux Olympiques de Londres consacrent en 2012 l’artiste désormais devenu culte. Il joue lors de la cérémonie de clôture, en symbole de la remise du drapeau olympique à Rio. Sur fond de feux d’artifices et devant des dizaines de milliers de spectateurs du monde entier!

Les rythmes festifs oui, mais le message aussi !

Marqué par son enfance et son adolescence dans une favela, Seu Jorge s’attache à dénoncer la réalité des noirs du Brésil. Mais pour transmettre l’espoir, rien de tel que les rythmes légers de la musique carioca qui donne envie de danser. Il puise des périphéries de Rio de Janeiro la matière première pour sa critique sociale. Critique que l’on retrouve dans Convite para a vida, qui raconte la vie dans la favela Cité de Dieu, d’où le titre du film. Il commence en déclarant « je suis habitant de la favela »… et on vous laisse découvrir la suite !

Avec sa mélodie caractéristique de la samba, on n’oublie pas l’ambiance festive du Brésil. Inutile de vous retenir de bouger sur le rythme entraînant de cette « invitation »…

Emma B.

