« Sutra », le nouveau titre de Sebastian Yatra !

Sebastian Yatra, chanteur et compositeur colombien, dévoile « Sutra » ce vendredi 13 octobre. La notoriété de cet artiste ne fait que s’accroître depuis un an avec ses tubes endiablés. Depuis l’âge de 12 ans, il se consacre à la musique en apprenant la guitare et le piano. C’est tout naturellement, qu’une nouvelle chanson voit le jour après un teasing d’une semaine. Evidemment, Radio CAPSAO est sur le coup et vous le fait découvrir en exclusivité sur son antenne.

Vous le savez, Sebastian sort de plus en plus de titres chaque année. Fidèle au genre romantique de son interprète, cette nouveauté nous parle d’amour.

Extrait des paroles de « Sutra » :

Ce qu’elle aime c’est que je lui chante à l’oreille dans la nuit. Que je la regarde et que je lui dise « je t’aime » encore une fois. Elle me demande que je lui donne mon coeur seulement à elle. Je lui dis qu’elle me fait encore rêver.

Du haut de ses 22 ans, il doit aussi son succès à des collaborateurs d’exception. Parmi eux on retrouve : Wisin, Nacho, Carlos Vives, Juan Magan, Joey Montana, Nicky Jam, J Balvin, Arcangel, Alexis y Fido, Piso 21, Pitbull, Shakira, Enrique Iglesias…

Voici quelques chiffres rien que sur l’année en cours :

Février : « Alguien Robo » en collaboration avec Wisin y Yandel : 153 millions de vues Mars : « Ya ya ya » avec Mickael Carreira : 1,9 millions de vues Juillet : « Robarte un peso » en duo avec Carlos Vives : 215 millions de vues Août : « Suena el dembow » en duo avec Joey Montana : 62 millions de vues (plus d’infos sur ce titre ici : playlist)

Sans oublier le tube « Traicionera » sorti en juillet 2016 qui a été vu plus de 300 millions de fois et qui a été repris par Grupo Extra en version bachata.

Outre sa musique, Sebastian aime mettre en avant ses origines colombiennes dans sa musique en disant au début « Colombia ». On dit de lui que c’est quelqu’un de très terre à terre qui organise sa carrière musicale en fonction de ses passes temps. Il sait aussi que les réseaux sociaux sont importants et que sans ses fans il ne serait rien, ce qui le rend hyperactif.

Une chose est sûre c’est que sa musique cartonne et qu‘il n’est pas prêt de disparaître de votre playlist ensoleillée !

Marine

