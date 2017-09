Le top 5 des tubes de l’été 2017 de Radio CAPSAO !

Ah l’été… Magnifique période de l’année qui rime avec soleil, farniente, voyages, gastronomie, plages, sable fin, danses et tubes ! Vous l’aurez sans doute remarqué, le latino était partout que ça soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales… oui encore aux quatre coins du monde. Et pour vous rappeler tous ces bons souvenirs, nous vous avons conçu un top 5 des tubes de l’été 2017 !

#1: « Despacito » de Luis Fonsi et de Daddy Yankee

Voici le titre qui a fait décoller la carrière de Luis Fonsi ! Celui qui l’a propulsé à la tête du classement très convoité de Youtube. Sorti le 12 janvier, elle comptabilise plus de 3,5 milliards de vues et tourne dans la playlist CAPSAO depuis le 3 février ! Un tube qui fonctionne permet aussi d’en faire des remix et reprises. Pour preuve, le remix était encore numéro deux dans le TOP 200 mondial de Spotify début août. Et la chanson originale est toujours à la première place du classement des meilleurs ventes de single selon Charts in France.

Despacito a été récemment choisi par l’Office de tourisme de Porto Rico pour représenter l’île natale du chanteur. Si nous devions faire un vote à main levée pour savoir qui n’a pas entendu ce tube pendant ses vacances ? Quasiment personne ne lèverait le petit doigt, on vous le garantit.

Retrouvez toutes les infos sur son binôme Daddy Yankee ici : Daddy Yankee usine à tubes et king du reggaeton

#2 : « Mi Gente » de J Balvin et Willy William

J Balvin connaît une ascension fulgurante ! Ce titre était diffusé partout de la France, au Guatemala en passant par le Portugal. C’est aussi la chanson qui a dépassé Despacito il y a quelques semaines sur la plateforme digitale Spotify, en étant en première position du classement TOP 200 cet été ! Et c’est le titre le plus Shazamé. J Balvin a maintenant une grande valeur auprès des artistes américains. Lorsqu’il a demandé à Pharell Williams de le citer dans une chanson, il l’a fait !! Et autre exemple, Vin Diesel, a fait une vidéo de ses vacances avec ses enfants, et il écoutait sa chanson ! Et c’est vrai qu’elle donne directement envie de danser, que ça soit le clip ou les paroles.

Il nous dit :

Tous mes amis s’éclatent. Regarde le rythme comme il les possède. Je fais de la musique qui divertit. Ma musique leur donne sacrément envie de danser. Et elle se danse comme ça.

« Mi gente » est à écouter depuis fin août sur Radio CAPSAO.

#3 : « Felices los 4 » de Maluma

Maluma est le chouchou de l’Amérique Latine ! Agé de seulement 23 ans, il est devenu un incontournable de la musique latino et du reggaeton. Il a quand même fait des duos avec Shakira, Ricky Martin, Piso 21, Nicky Jam, Daddy Yankee, Don Omar et J Balvin. Et il a été nominé 5 fois aux MTV Miauw comme meilleur artiste colombien ou encore hit de l’année avec son titre « El Perdedor ».

Cette chanson est sorti le 21 avril et a atteint le plus de vues au monde en 24H chrono ! C’est aussi l’un des titres les plus caliente de la playlist de Radio CAPSAO depuis le 5 mai. Nous n’allons pas entrer dans les détails mais ce que nous pouvons vous dire c’est qu’il n’est pas contre le partage…

Plus d’infos sur Maluma ici : Maluma – El perdedor

#4 : « Subeme la radio » d’Enrique Iglesias

Elle est sortie le 24 février et en une semaine elle comptait plus de 15 millions de vues! On vous l’a bien sûr partagé le jour même sur nos ondes. Elle est encore dans le TOP 200 de Spotify et dans les meilleures ventes de singles d’après Charts in France. Et on dirait que la spirale a commencé avec Bailando, en collaboration avec Descemer Bueno et Gente de Zona en 2014.

Surtout que ce titre a eu 3 versions différentes en plus de l’originale :

une en anglais avec Sean Paul une en portugais avec Mickael Carreira, grande star portugaise une en brésilien avec Luan Santana

Ce madrilène a fait des duo avec Romeo Santos, Nicky Jam, Pitbull, Jennifer Lopez, Wisin, Ciara, Nicole Scherzinger (ex leader des Pussycat Dolls), Usher, et même la chanteuse française Nadya. Enrique Iglesias a vendu plus de 60 millions d’albums dans le monde !

C’est l’homme des hits de l’été par excellence !

#5 : « Me enamoré » de Shakira

Un des plus gros succès de l’été pour la belle Shakira, après « Chantaje » ou « Deja vu », le clip a été vu plus de 331 millions de fois. Dedans, la chanteuse nous parle clairement de son amoureux, Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone. On le reconnaissait déjà dans le précédent clip animé sorti le 7 avril. Et si vous nous connaissiez déjà en avril, vous savez que nous l’avons diffusé cette belle chanson. Shakira a marqué la musique avec des chansons cultes comme « La Tortura », « Hips Don’t Lie », « Loca » ou « Gitana » avec dans le clip le beau tennisman Nadal.

Plus d’infos sur Shakira ici : Shakira, heureuse et amoureuse dans son dernier titre me enamoré

Voilà notre petit Top 5 des tubes de l’été que vous pouvez retrouver sur Radio CAPSAO !

Marine