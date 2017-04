Banda Eva, 37 ans d’existence mais toujours d’une beauté rare !

Banda Eva créé en 1980, ne perd en rien sa valeur internationale. Les rythmes joyeux et festifs composent les 11 albums qui ont construit sa légende. Beleza Rara (Beauté Rare) est un tube de 1996 que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur Radio CAPSAO.

Né à Bahia, dans le du nord du Brésil, le groupe oriente sa musique principalement sur du axé, style populaire très apprécié au carnaval de Salvador.

On ne compte plus les tubes entre Beleza Rara, Vem meu amor, Minha Paixao, Eva, Leva Eu, Alo Paixao… C’est un véritable coup de foudre avec le public.

Ivete Sangalo, l’une des voix emblématiques de Banda Eva, interprète la plupart des chansons et se retrouve souvent en premier plan sur les albums et dans les clips.

Depuis 1999, la belle est en solo et est l’une des personnalités les plus attendues du carnaval.

Elle a remporté à maintes reprises le trophée Dodo et Osmar dans la catégorie meilleure chanteuse, qui récompense quasiment tous les ans les meilleurs artistes du carnaval de Salvador.