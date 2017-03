Notre héros préféré, Romeo Santos

Jour de l’amour et de l’amitié, la Saint Valentin a permis à de nombreux artistes de refaire surface en publiant leurs nouveaux titres sur la toile.

Surnommé le « King » de la bachata, notre Romeo international en fait parti. Sa nouvelle chanson « Heroe Favorito » est en ligne depuis le 14 février 2017.

Adulé par un public majoritairement féminin, Romeo s’est fait connaître grâce au titre « Obsesion » sorti en 2003. Leader et chanteur du groupe Aventura, il a composé la plupart des albums avant de démarrer une carrière solo en 2011. Nous pouvons dire que c’est l’un des pionniers de la bachata, puisqu’il fait danser la planète sur ces tubes caliente. Il sait également inspirer les talents amateurs qui sont nombreux à faire des reprises et les publier en ligne

Au delà de son règne, Romeo Santos c’est aussi des duo avec de grands américains et latinos comme Drake (Odio), Usher (Promise), Wisin y Yandel (Noche de sexo), Don Omar (Ella y Yo) ou encore Enrique Iglesias (Loco). Et des tubes qui passent facilement la barre des 18 millions en quelques jours comme son petit dernier « Heroe Favorito ».

A 35 ans et avec une telle carrière, la générosité est le mot d’ordre de ses concerts où il fait monter une à deux fans le temps d’une chanson et consacre deux moments de discussions autour de la vie et des origines de chacun. Il n’est pas rare de voir surgir des drapeaux dominicains, colombiens, cubains ou espagnols lors de ces temps forts et d’entendre des cris de joie tout au long de sa prestation.

Nous le retrouverons le 27 avril lors de la cérémonie du magazine Billboard, pour savoir si oui non, il gagnera le titre du meilleur artiste tropical de l’année.

Source : site officiel de Roméo Santos

Marine