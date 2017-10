La fabada asturiana, le fameux cassoulet espagnol

Aujourd’hui au menu chez Radio Capsao s’invite LE mets typique par excellence de la cuisine espagnole : La fabada

La fabada asturiana ou tout simplement fabada est un plat typique de la région des Asturies au nord de l’Espagne. Mais il est consommé partout dans le pays. Ce mets est l’un des plats les plus célèbres de la cuisine espagnole. La fabada asturiana est un plat à base de haricots blancs, de différents types de charcuteries locales, de porc, d’épices et de safran. C’est un peu le cassoulet espagnol, si vous voulez. C’est une recette riche en calories, consommée notamment en hiver.

La fève utilisée dans la recette est une espèce de haricot blanc dont on en connaît l’existence depuis le XVIème siècle. Comme beaucoup d’autres plats de la cuisine espagnole, la fabada asturiana a des origines modestes. C’était le plat de pauvres, une façon de cuisiner avec les restes de viande.

La coutume populaire indique la façon de déguster ce plat typique d’Espagne. A table, les fèves doivent être servies dans un plat, et la charcuterie dans un autre. On commence toujours par les fèves, laissant les viandes pour la fin.

Maintenant à vos fourneaux…

Recette de la fabada asturiana :

Ingrédients (pour 4 personnes) 400 g de fèves (haricots) 200 g de chorizo asturien 200 g de boudins asturiens (séchés, fumés) 200 g d’épaule de porc 100 g de lard ou de poitrine fumée 6 brins de safran Sel

Préparation

La veille, mettre les fèves à tremper en eau froide. Placer également l’épaule de porc et le lard dans un autre récipient avec de l’eau tiède. Le lendemain, laver les boudins et le chorizo. Disposer ensuite, dans une terrine large et basse, les haricots recouverts d’eau. L’eau doit les dépasser de deux doigts. Faire bouillir à feu vif, sans couvercle et en enlevant l’écume formée, à l’aide d’une écumoire. Ajouter l’épaule de porc et le lard puis cuire à feu doux, avec le couvercle, pendant deux heures, en secouant légèrement la casserole de temps en temps. Assaisonner et ajouter le safran, le chorizo et le boudin. Laisser cuire le tout encore un quart d’heure. Goûter les fèves pour vérifier qu’elles sont tendres et laisser reposer une demi-heure avant de servir.

Présentation

Servir dans la même terrine. Présenter l’assortiment de viandes (boudin, chorizo, épaule de porc et lard) découpée, dans un plat à part.

Bon Appétit

Michelle

