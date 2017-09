La Michelada, la star des cocktails mexicains

Aujourd’hui au menu chez radio CAPSAO, on vous embarque pour un voyage au Mexique qui va réchauffer vos papilles avec la recette du cocktail star mexicain « la Michelada ».

Une Michelada est un cocktail populaire au Mexique, à base de bière mexicaine servi dans une chope givrée, aromatisée au citron vert, à la sauce pimentée et avec une pincée de sel. Son origine remonte aux années 40 quand les mexicains ont commencé à mélanger la bière avec de sauces pimentées. Mais Il existe deux versions sur l’origine de la Michelada. La première serait que cette boisson a été créée dans un club sportif à San Luis Potosí, au nord-nord-ouest du pays, par l’un de membres « Michel Ésper ». Et donc avec le temps la recette de ce cocktail se fait appeler « Michelada » en hommage à son créateur. L’autre version est plus facile. On raconte que le mot « Michelada » n’est que une contraction de la phrase en espagnol « mi chela helada » qui signifie « ma bière fraîche».

D’un goût intense et pour certains exotique, une véritable Michelada doit se préparer avec du citron vert, du sel et de la sauce pimentée (sauce Maggi ou autre sauce soja). Les recettes de la Michelada varient d’une région à l’autre et les bar-tenders sont plus ou moins à cheval dans la préparation de ce cocktail. Pour donner une côté tonic à votre Michelada vous pouvez givrer la chope avec du sel ou chile piquín.

Une Michelada bien fraiche est l’accompagnement parfait avec vos plats mexicains et ou simplement pour prendre le soleil

Maintenant, à vos shaker et n’hésitez pas à en faire profiter l’équipe CAPSAO !! A bientôt

Michelle.

