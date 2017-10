« No sé » de DJ Pana et de Melody, un super morceau de merengue.

Cette semaine on va vous parler d’un super morceau de merengue, « No sé » de DJ Pana et de Melody.

DJ Pana est né le 14 avril 1987 à Caracas, capitale du Venezuela. A 12 ans, il emménage sur l’île de Majorque ! C’est vraiment là qu’il a commencé à travailler sur du Hip hop et reggaeton. A 14 ans Il sort son premier titre Mami Chula qui devient un tube en Espagne. Dès lors il poursuit son activité et fini par partager des scène avec des artistes reconnus comme Don Omar, Vico C. et Tego Calderón.

Melody est le nom de scène porté par une chanteuse pop espagnole, Melodía Ruiz Gutiérrez née le 12 octobre 1990 à Dos Hermanas en Espagne. Celle-ci sortit son premier album intitulé Melody en 2001, et son single El baile del gorila (Gorilla dance) devint numéro un dans toute l’Amérique latine et en Espagne.

Et dans cette chanson No sé, ils nous disent : Je connais sa maison, sa chambre, son lit.

Sa peluche qui dorme près de son visage.

Je connais ses proches, son amie, sa soeur

En gros ce sont deux âmes soeurs qui doivent se rencontrer, un peu comme dans un film.