Shakira, heureuse et amoureuse dans son dernier titre Me Enamoré

Notre belle colombienne revient, en solo, avec ce tube « Je suis tombée amoureuse » qui frôle les 18 millions de vues depuis sa publication le 7 avril dernier. Epanouie, elle nous donne les raisons de son amour intense pour Gerard Piqué, défenseur central du FC Barcelone.

Me Enamoré est sans doute le clip qui représente le mieux l’épanouissement personnel de Shakira. Son chéri de 30 ans est reconnaissable dans son clip qui est construit sous la forme d’une bande dessinée.

Ces deux là, filent le parfait amour depuis 2010, année où Gerard a participé à son clip Waka Waka (chanson officielle de la Coupe du Monde de football).

Avec ses 15 ans de carrière, Shakira sait s’entourer des meilleurs. Ses duos avec Beyonce, Rihanna, Prince Royce, Carlos Vives, Maluma, Alejandro Sanz, Pitbull ou encore Wyclef Jean, ont tous connu un succès planétaire. D’autant plus que la belle a de grandes capacités d’adaptation et d’interprétation, elle peut passer du RNB à la Bachata sans camoufler son timbre qui la rend unique.

Remarqué en 2002 avec Whenever Wherever, Shakira sait aussi se faire remarquer et tenir ses fans en alerte. Comme avec La Tortura en 2005 , où elle nous faisait une belle danse sensuelle. Mais aussi Gitana en 2009, avec la présence du beau tennisman espagnol Nadal. Sans oublier Waka waka en 2010 dont la chorégraphie rythmait nos soirées d’été.

A 40 ans, Shakira nous confirme qu’il n’est pas impossible de combiner carrière, vie de famille et associative. Elle est un bel exemple de solidarité et de réussite.

On la retrouvera sur la scène du Billboard Latin Awards, le 27 avril prochain pour savoir si ses huit nominations seront récompensées par de jolis trophées.

Sources :

www.facebook.com/shakira

www.shakira.com

www.billboard.com

Marine