Un voyage pour découvrir les ingrédients de la musique brésilienne : Samba pour remuer, onduler et s’embraser, Forro pour danser langoureusement et se dire des mots doux au creux de l’oreille, un peu de axé music pour se réveiller et faire la fête, sans oublier la fameuse MPB (pop brésilienne), l’afoxé ou encore le rock et le rap assaisonnés aux épices locales…

Beleza Brasil le dimanche à 13h avec Palheta