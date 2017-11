Les fêtes de fin d’année en Amérique latine : chaleureuses et colorées

En Amérique latine comme en Espagne, la fin de l’année est l’occasion de belles fêtes : repas typiques, superstitions héritées des peuples précolombiens ou encore traditions chrétiennes.

Tous les pays sont attachés à la crèche qui représente la naissance de Jésus. Elle est souvent disposée au pied du sapin de Noël, présent au Brésil comme en Colombie, en Argentine ou au Mexique et dont l’origine remonte aux Vikings.

À table, on mange une dinde farcie accompagnée de pommes de terre, de riz ou de tamales, des sortes de papillotes amérindiennes. Les Caribéens aiment rajouter à ce copieux plat des poissons grillés et du porc.

En Amérique du Sud, Noël et le Nouvel An se déroulent en été, et donc en plein air, autour de barbecues et arrosés de boissons typiques, tequila, punch, canelazo et j’en passe. À minuit, les plus religieux se rendent à la messe, d’autres ouvrent les cadeaux ; en tout cas tous finissent par faire la fête.

Voilà, vous savez tout, à bientôt pour une nouvelle chronique sur Capsao.

Diego