Savez-vous d’où vient le nom de la mer Égée qui s’étend entre la Grèce et la Turquie ?

Savez-vous d’où vient le nom de la mer Égée qui s’étend entre la Grèce et la Turquie ?

Dans la mythologie grecque, Égée est le roi légendaire d’Athènes. À l’issue d’une guerre perdue contre le roi Minos de Crète, Égée et les Athéniens doivent lui verser un tribut pour qu’il arrête d’occuper la ville. Le terrible Minos exige qu’o lui envoie sept garçons et sept filles qu’il donne en pâture au Minotaure, ce monstre à corps d’homme et tête de taureau.

C’est Thésée, le fils d’Enée, qui décide de mettre fin à ce carnage. Il se glisse dans un convoi de jeunes victimes afin de tuer la bête qui se cache dans le fameux labyrinthe de Dédale. Grâce au fil d’Ariane, Thésée ne se perd pas et parvient à tuer le Minotaure.

À Athènes, Égée attend impatiemment le retour du bateau et de son fils. Si les voiles sont blanches, cela signifie que Thésée a réussi, mais si les voiles sont noires, cela veut dire qu’il n’a pas survécu.



Euphorique après sa victoire sur le Minotaure, Thésée oublie de changer les voiles. Lorsqu’Égée voit arriver le bateau drapé de noir, il pense que son fils est mort. Fou de chagrin, il se jeta dans la mer qui porte aujourd’hui son nom.

Voilà, vous savez tout, à bientôt pour une nouvelle chronique sur Capsao.

Diego