À la découverte de Marie-Galante en Guadeloupe

Je vous emmène à Marie-Galante, en Guadeloupe. Cette petite perle située à une quarantaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre par la mer est encore préservée du tourisme de masse et pourtant, c’est un joyau des Caraïbes qu’il faut absolument visiter.

Ici, les gens ont conservé un mode de vie rural. On la surnomme d’ailleurs l’île aux 100 moulins pour sa forte activité agricole, on y cultive depuis des siècles la canne à sucre et ne soyez pas surpris de croiser plus de charrettes que de voitures.

Certaines plages de sable blanc comptent parmi les plus belles des Antilles. Je pense à celle d’Anse Canot ou de la Feuillère, à quelques minutes à peine du ravissant village de Capesterre.

Si vous aimez la plongée, vous allez être servis. L’eau est turquoise et les fonds marins sont à couper le souffle.

Ne manquez pas chaque année au mois de juin la traditionnelle course de bœufs tirants. D’énormes bêtes s’affrontent, tirant un chariot. L’objectif : arriver le plus vite possible tout en haut de la colline.

Vous prendrez bien un bon rhum local pour vous remettre de vos émotions ? Oui ? Tant mieux, car Marie-Galante compte deux distilleries : Bellevue et Bieille. Toujours avec modération.

C’est ici que je vous laisse, à bientôt pour un nouveau voyage sur Capsao.

Diego