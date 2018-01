À la découverte de Paradise Island, aux Bahamas

Je vous emmène sur Paradise Island dans l’archipel des Bahamas. Nous sommes en plein cœur de cet ensemble de 700 îles, sur cette minuscule bande de terre : 7 kilomètres de long sur à peine 1 de large.

Ici, des hôtels de luxe plus élégants les uns des autres. Des plages magnifiques sur la rive nord. Un parcours de golf professionnel. De quoi passer des vacances façon star américaine.

Autre lieu d’intérêt, Atlantis : l’aquarium à ciel ouvert le plus grand du monde : 50 000 animaux de 250 espèces différentes.

Difficile de croire qu’il y a quelques années encore, l’île était inhabitée…

Traversez l’un des deux ponts direction l’île voisine de New Providence, et la capitale de l’archipel : Nassau.

Il flotte dans la capitale comme un air d’Amérique parfumé aux senteurs des Caraïbes. Le long de Bay Street, les grandes bâtisses en bois colorées de l’époque victorienne semblent tout droit venues du XIXe siècle. On tourne, l’avenue se fait plus large et à peine cinq minutes plus tard, nous voici sur le front de mer, en plein quartier touristique, entre les buildings et la plage.

C’est ici que je vous laisse, à bientôt pour un nouveau voyage sur Capsao.

Diego