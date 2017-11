À la découverte des îles du Salut en Guyane

Je vous emmène sur les îles du Salut, en Guyane. Au nord-ouest du territoire, à 15 kilomètres au large de Kourou, ces trois îlots d’origine volcanique sont un haut lieu touristique, mais aussi historique.

Pour s’y rendre, il faut prendre la navette, un grand catamaran, depuis Kourou. On s’approche en quelques minutes de l’île Saint Joseph et l’île Royale, que l’on peut visiter et l’île du diable. C’est la plus petite des trois et on ne peut plus y aller, le débarquement est interdit.

C’est dans cet archipel paradisiaque que se trouvait le célèbre bagne de Guyane, fermé en 1947. C’était l’une des prisons les plus connues au monde. Aujourd’hui, les vieux murs à la peinture décrépie sont recouverts par la végétation luxuriante.

Un sentier fait le tour de l’île Saint-Joseph, la plus sauvage de toutes. On passe devant les vestiges du bagne, ils en disent long sur les conditions de détention des prisonniers de l’époque. On a en prime une vue magnifique sur les deux autres îles.

Le bateau vous emmène ensuite sur l’île royale, l’île principale. C’est ici que se trouvaient les bâtiments administratifs et l’hôpital du bagne. Pour finir, plongez dans les eaux bleues de l’Atlantique avant d’accrocher votre hamac à deux cocotiers et passer la nuit seul, en mode Robinson Crusoé.

C’est ici que je vous laisse, à bientôt pour un nouveau voyage sur Capsao.

Diego