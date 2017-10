Certains prennent l’hélicoptère pour s’éviter des heures de bouchons ?

Saviez-vous qu’à Sao Paulo, certains prennent l’hélicoptère pour s’éviter des heures de bouchons ?

Hé oui, c’est bien connu, dans la mégalopole brésilienne, le trafic est infernal à toute heure de la journée. Certains jours, on compte même 300 kilomètres d’embouteillages à travers la ville, avec des files continues de plus de 20 kilomètres, l’horreur absolue.

Alors depuis quelques années, les hélicoptères prolifèrent dans le ciel du poumon économique du pays. Plusieurs compagnies se sont même spécialisées dans l’hélico-taxi. Du coup, on compte 600 appareils qui décollent et se posent chaque jour sur les toits des principaux immeubles de Sampa, soit toutes les 45 secondes.



Et en plus, l’hélicoptère est le moyen de déplacement le plus sûr. En voiture, on risque de se faire enlever, c’est arrivé à plus de 100 personnes l’année dernière à Sao Paulo…

