Volterra, la Toscane méconnue

Je vous emmène à Volterra, en Italie. Cette petite bourgade d’11 000 habitants du centre du pays est souvent zappée par les touristes, qui lui préfère ses prestigieuses voisines, Florence et Pise.

Au cœur de la Toscane, perchée sur un promontoire argileux, Volterra en a vu passer des civilisations : les Etrusques, les Romains dont de nombreux vestiges sont conservés dans le musée Guarnacci. Au Moyen-Age, c’est une ville resplendissante, dépendante des Médicis dont la forteresse Medicean, autrement appelée Maschio, symbolise la puissance.

Le cœur de Volterra, la cité médiévale entourée de remparts et dominée par une forteresse, témoigne de ce glorieux passé. Nous sommes sur la piazza dei Priori, une des plus belles places médiévales du pays entourée d’une imposante cathédrale romane de style pisan du XIIIe siècle, en marbre polychrome, et du palazzo dei Priori construit à la même époque. Tout autour, des étroites ruelles que l’on s’imagine bruissant de marchandages il y a près de mille ans.

Pas loin, rendez-vous au théâtre de Vallebona en longeant les murs antiques de la ville. Bâti sous l’empereur Auguste, il pouvait accueillir jusqu’à 2000 personnes. Derrière le théâtre, des vestiges des thermes dans lesquelles se baignaient les Romains après les représentations.

Je vous laisse visiter les superbes palais Renaissance de Minucci Solaini et Inghirami et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage sur Capsao.

Diego