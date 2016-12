Gulpiyuri, la plage au milieu des champs – Espagne

CAPSAO vous emmène visiter la petite plage de Gulpiyuri. C’est une petite excavation située au milieu des champs et n’ayant pour seule lisière visuelle, qu’une muraille naturelle de roche et de verdure.

Après avoir traversé les champs à pied, près de la mer Cantabrique, sur la côte ; vous atteindrez un petit coin isolé, une vraie petite plage romantique et relaxante : la petite plage de Gulpiyuri.

Il y-a durant cette marche comme un souffle de liberté qui allège le pas, rafraîchit l’air et enjoue les cœurs. Vous marchez, vous volez vers l’insolite en pleine nature ; avec pour compagnon de route un magnifique horizon et un silence joyeux que viennent rompre seulement une douce brise, un léger clapotement de l’eau au loin et la musique aimante des oiseaux enchanteurs.

Vous arriverez alors à ce petit bout de sable fin, enfoncé en cercle dans la roche comme un sofa sablonneux. Le lieu est sensationnel ! Un petit chemin tracé entre les rochers achemine l’eau sauvageonne depuis la mer jusqu’à la petite plage de Gulpiyuri, une centaine de mètres plus loin. C’est alors l’azur qui débouche sans écume parmi les roches sinueuses ; pour s’offrir à vous le temps d’une marée. Car, l’eau ne réussira à parvenir jusqu’à vos corps bronzés et repus de soleil qu’à marée haute. Alors quand elle vient, profitez-en ; et harmonisez vos rires, vos éclaboussures, votre joie et vos cris à ceux des autres passants venus profiter du spectacle !

Ce lieu, classé monument national, se situe entre le village de Ribadesella et le village de Llanes dans la région des Asturies. Il est original et époustouflant, il est calme et accueillant, romantique et excitant ; il est à votre image ; il est fait pour vous !

Alors ? Prêts pour le grand saut ?

A bientôt sur CAPSAO pour un nouvel article ensoleillé !

