L’île Robinson Crusoé – Chili

L’île Robinson Crusoé tient son nom, comme vous vous en doutez, du célèbre héros de Daniel Defoe. Difficile d’accès, elle est à l’abri du flot touristique et reste, à l’image de l’homme dont elle tient l’appellation, solitaire.

Située au milieu de l’archipel Juan Fernandez, elle forme avec ses deux jumelles, l’île Santa Clara et l’île Alejandro Selkirk une oasis de bonheur, loin des regards stressés du monde.

L’histoire !

Maintenant place aux anecdotes ! Tenez-vous bien, c’est haletant ! Vous connaissez sûrement l’histoire de Robinson Crusoé, ce navigateur solitaire perdu sur une île déserte. Mais saviez-vous comment est venue l’idée à l’écrivain de narrer cette fiction ? Elle lui est venue grâce à l’incroyable histoire d’Alexandre Selkirk dont il eut la connaissance lors d’un de ses nombreux voyages.

Ce marin intrépide, à qui l’on a également donné le nom d’une île de l’archipel, n’avait pas pour habitude de suivre conventionnellement les règles qui lui étaient imposées par la hiérarchie de son équipage. Alors, un jour, au finir de l’une de ses habituelles rixes entre lui et ses capitaines, le rebelle au mauvais caractère fut laissé sur une île au beau milieu de l’archipel. Je vous laisse deviner de laquelle il s’agit ! Il y resta 4 ans et 4 mois, chassant, pêchant et construisant des maisons en bois, un mirador à plus de 500 mètres de hauteur pour observer les étendues marines ainsi qu’un petit cloître pour lire sa Bible tous les matins. Il aurait même apprivoisé des chats sauvages pour qu’ils mangent les rats perturbateurs. Et c’est ainsi que naquit Robinson Crusoé !

L’île !

L’île Mas a tierra, rebaptisée Isla Robinson Crusoé, somnole désormais à l’écart du monde, perturbée seulement par le ronflement paisible de ces eaux et des 600 habitants qui y résident.

Vous pourrez profiter de ce paysage volcanique, toucher les roches qui furent elles-mêmes touchées par Alexandre Selkirk, observer le paysage des hauteurs de son mirador encore debout, faire de la plongée sous-marine au milieu des baleines mais également… vagabonder sur Internet ! Car oui, maintenant, il y a de la connexion ! Plutôt ironique tout de même pour un endroit censé être coupé du reste du monde !

De plus, cet archipel présente un intérêt scientifique majeur. Il recèle en effet, en son sein, une réserve mondiale de biosphère. Faut dire, vous êtes tout de même à 60 heures de bateau de Santiago. Cela en fait de la route, enfin, de la mer ! Les touristes, la pollution, le stress ne sont donc pas chose commune ! Venez donc vous aventurer dans cet îlot de calme et de nature, solitaire !

