L’incroyable histoire du pont de l’Oyapock en Guyane

Connaissez-vous la drôle histoire du pont de l’Oyapock, ce pont qui doit relier la Guyane au Brésil, un projet vieux de plus de 20 ans.

Ce pont est d’ailleurs déjà construit : les travaux sont terminés depuis plus de 5 ans. Mais il n’est toujours pas ouvert à la circulation. Et chaque fois, sa mise en service est reportée. La dernière fois que les dirigeants l’avaient annoncé, il devait être inauguré avant les Jeux olympiques de Rio.

En fait, l’ouverture du pont dépend de nombreux paramètres : notamment les questions de l’orpaillage illégal et de la pêche clandestine. Depuis plus de 20 ans, des milliers de clandestins brésiliens pillent l’or et les ressources de la mer en Guyane. Le gouvernement français attend un renfort des contrôles aux frontières avant de donner son feu vert. De plus, côté brésilien, la route qui mène au pont n’est pas terminée et le chantier ne semble pas être une priorité.

Selon les dernières annonces officielles, le pont de l’Oyapock devrait ouvrir fin janvier 2017.

A bientôt pour un nouveau voyage.

Diego