Saviez-vous que l’espagnol est l’une des langues les plus parlées au monde ?

Hé oui, on compte aujourd’hui plus de 500 millions de personnes qui parlent espagnol sur Terre ! C’est la deuxième langue de communication internationale après l’anglais, mais aussi la deuxième langue la plus étudiée dans le monde, toujours après l’anglais.

Dérivée du latin parlé autour de la région cantabrique au nord de la péninsule ibérique, la langue s’est diffusée dans le monde entier en même temps que le Royaume d’Espagne s’agrandissait.

Aujourd’hui, l’espagnol est la langue officielle d’une vingtaine de pays, majoritairement situés en Amérique latine. Autre info, dans 50 ans, les États-Unis seront le premier pays hispanophone du monde avec 30% de sa population d’origine latino.



La culture en espagnol est très riche, de la littérature aux beaux-arts en passant par la musique, le cinéma ou le sport. Dans le désordre, on pense à Almodovar, au tango, à Garcia Marquez, aux mariachis et j’en passe.

Voilà, vous savez tout, à bientôt pour une nouvelle chronique sur Capsao.

Diego